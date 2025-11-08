Gli agenti tornano in stazione a Sondrio in vista delle Olimpiadi | riapre a dicembre il presidio della Polfer
Sondrio, 8 novembre 2025 – Che sia lunedì 1° dicembre 2025 oppure qualche giorno più tardi, davvero è un dettaglio secondario. In attesa che la “data X” sia ufficializzata, ciò che giovedì in occasione della visita del capo della Polizia Vittorio Pisani a Sondrio è stato confermato è che il posto della Polizia Ferroviaria presso la stazione del capoluogo dopo 10 anni sarà finalmente ripristinato. L’obiettivo sarà naturalmente far sì che si tratti di un ritorno, per questo presidio fondamentale per la sicurezza dei cittadini e per la gestione dei flussi turistici attesi nei prossimi mesi, permanente e non soltanto momentaneo come da tempo invoca il Sap del segretario provinciale Cristiano Ambrosini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
