’Vincerò’ | la mostra per Luciano Pavarotti

Il Teatro Laura Betti di Casalecchio si trasforma in un palcoscenico dedicato a Luciano Pavarotti. La mostra, inserita in Art City Bologna, rende omaggio non solo alla carriera del tenore, ma anche alla sua personalità complessa. Le opere esposte si intrecciano per svelare chi era veramente, lontano dai riflettori, tra passioni e ricordi.

Un autentico omaggio all’eredità artistica, umana e simbolica del Maestro. Così il progetto espositivo e performativo dedicato a Luciano Pavarotti, inserito nel programma di Art City Bologna, trasformerà il Teatro Laura Betti di Casalecchio in un vero e proprio scrigno narrativo, in cui le opere dialogheranno tra loro per raccontare l’anima più profonda del tenore: non solo come leggenda della lirica internazionale, ma anche come figura poliedrica e animata da passioni profonde. Al centro della mostra ’Vincerò’, in programma dal 5 all’8 febbraio, le opere di grandi artisti a lui dedicate saranno infatti affiancate da una selezione di dipinti realizzati direttamente dal Maestro, provenienti dalla Casa Museo Luciano Pavarotti ed eccezionalmente esposti a teatro per l’occasione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

