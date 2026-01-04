L' omaggio a Luciano Pavarotti domina la serata Bene il Circo di Montecarlo
La serata televisiva vede protagonista l'omaggio a Luciano Pavarotti, mentre su Rai1 va in onda lo Speciale del Tg1, condotto da Perla Dipoppa e Oliviero Bergamini, dedicato all'attacco degli Stati Uniti al Venezuela. Intanto, il Circo di Montecarlo si conferma tra le principali attrazioni del sabato sera, offrendo intrattenimento e spettacolo per il pubblico.
Gli ascolti del sabato televisivo vedono, in prima serata su Rai1, lo Speciale del Tg1 - condotto da Perla Dipoppa e Oliviero Bergamini - sull'attacco USA al Venezuela informare una media di 1.538.000 individui all'ascolto pari al 9.8% di share. Su Canale5 la replica di Pavarotti. l'uomo che emozionava il mondo ha totalizzato il 14.7% pari a una media di 1.655.000 testi, vincendo la serata. Quanto agli altri programmi della serata, su Rai2 il Festival del Circo di Montecarlo ha divertito una media di 1.353.000 testi pari al 10.0% di share. Su Rai3 La città ideale con Massimiliano Ossini ha calamitato una media di 668. 🔗 Leggi su Iltempo.it
