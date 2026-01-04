L' omaggio a Luciano Pavarotti domina la serata Bene il Circo di Montecarlo

La serata televisiva vede protagonista l'omaggio a Luciano Pavarotti, mentre su Rai1 va in onda lo Speciale del Tg1, condotto da Perla Dipoppa e Oliviero Bergamini, dedicato all'attacco degli Stati Uniti al Venezuela. Intanto, il Circo di Montecarlo si conferma tra le principali attrazioni del sabato sera, offrendo intrattenimento e spettacolo per il pubblico.

