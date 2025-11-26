Bruttissimo ridicolizza Luciano Nicoletta Mantovani contro la nuova statua di Pavarotti

Nicoletta Mantovani rompe il silenzio e lo fa con parole pesanti, nette, impossibili da equivocare. La vedova di Luciano Pavarotti si dice profondamente indignata per l’ultima iniziativa del Comune di Pesaro, che ha collocato la statua in bronzo del grande tenore – quella inaugurata nell’aprile 2024, quando la città era capitale italiana della cultura – al centro della pista di pattinaggio natalizia allestita nella piazza antistante il teatro dedicato a Gioacchino Rossini. Un gesto che, nelle intenzioni dell’amministrazione, doveva essere festoso, popolare, capace di coinvolgere soprattutto i più giovani. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it