Pensionato vince due milioni col Gratta e vinci il figlio gli fa causa | Ora devi mantenermi

Un pensionato di Volpago del Montello ha vinto due milioni di euro con un Gratta e vinci. La notizia ha fatto il giro del paese, ma ora il figlio minaccia di farlo causa, dicendo che il padre deve mantenerlo. La vicenda si sta complicando e potrebbe finire in tribunale.

Una vincita milionaria che rischia di tramutarsi in un incubo. Succede a Volpago del Montello, in provincia di Treviso. Nei giorni scorsi il piccolo paese si è svegliato con una notizia clamorosa: la vincita di quasi due milioni di euro (un milione e 768mila per la precisione) al Gratta e vinci. Ad acquistare il tagliando fortunato, che garantisce al vincitore di incassare subito una parte della somma e di ricevere la restante sotto forma di vitalizio pari a 6mila euro al mese per 20 anni, è stato un pensionato 68enne del posto., La gioia dell'uomo per il colpo clamoroso si è però ben presto trasformata in un incubo giudiziario il cui esito al momento è incerto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Pensionato vince due milioni col Gratta e vinci, il figlio gli fa causa: "Ora devi mantenermi" Approfondimenti su Volpago del Montello Papà vince 2 milioni di euro, il figlio disoccupato gli fa causa: «Ora mantienimi» Un pensionato di 68 anni di Volpago del Montello ha vinto due milioni di euro, ma la sua felicità si è complicata subito. Vince due milioni di euro con un gratta e vinci da 10 euro a Tarquinia Un residente di Tarquinia ha recentemente vinto due milioni di euro giocando un gratta e vinci da 10 euro. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Volpago del Montello Argomenti discussi: Pensionato vince due milioni col Gratta e vinci, il figlio gli fa causa: Ora devi mantenermi; Papà vince 2 milioni di euro, il figlio disoccupato gli fa causa: Ora mantienimi; Vince due milioni, il figlio gli fa causa; Carabiniere va in pensione e muore a 54 anni d'infarto tra le braccia della moglie. Papà vince 2 milioni di euro, il figlio disoccupato gli fa causa: «Ora mantienimi»VOLPAGO DEL MONTELLO (TREVISO) Quella che doveva essere la gioia per una vincita milionaria, per un pensionato 68enne di Volpago ... msn.com Vince due milioni, il figlio gli fa causaUna vincita milionaria ottenuta con un Gratta e Vinci rischia di trasformarsi in una controversia giudiziaria all’interno di una famiglia di Volpago del Montello (Treviso). Protagonista della vicenda ... polesine24.it LATRONICO AI PENSIONATO CISL: LAVORIAMO PER UNA SANITÀ A MISURA DI CITTADINO “La sfida della sanità lucana si vince fuori dagli ospedali, portando la prevenzione e la specialistica direttamente nelle comunità. Il nostro obiettivo è ridurre i tem - facebook.com facebook #InterBologna No, non era un pre-pensionato ormai a fine carriera: #Ziello aveva bisogno solo di giocare e d'integrarsi meglio con i compagni. Sono contentissimo per lui e per noi, che abbiamo trovato un nuovo campione! x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.