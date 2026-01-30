Vince 2 milioni di euro al Gratta e Vinci il figlio 40enne vuole portarlo in tribunale | Ora deve mantenermi

Un uomo di 68 anni di Volpago del Montello ha vinto 2 milioni di euro al Gratta e Vinci. Ora suo figlio di 40 anni vuole portarlo in tribunale, dicendo che deve essere mantenuto. La famiglia si trova in una situazione complicata, con il figlio che reclama la sua parte di denaro. La vicenda sta facendo discutere tra i vicini e sui social, mentre i legali si preparano a seguire la causa.

Un uomo di 68 anni, residente a Volpago del Montello (Treviso), ha acquistato un biglietto fortunato del Gratta e Vinci portando a casa 2 milioni di euro. Il figlio 40enne, oggi disoccupato, ha saputo della vincite e vuole ottenere il mantenimento. Ha dato mandato ai suoi legali di agire in giudizio contro il padre.

