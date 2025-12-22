Villa Mussolini il Comune formalizza l’offerta | la giunta autorizza l’acquisizione dello storico immobile
immobili di significato storico e culturale. Questa decisione riflette l’impegno dell’amministrazione nel preservare il patrimonio locale e valorizzare il territorio di Riccione.
Il Comune di Riccione procede con gli atti per l’acquisizione di Villa Mussolini. La giunta comunale ha infatti autorizzato formalmente la presentazione dell’offerta per l’acquisto dello storico immobile di viale Milano, con l'intento di garantire alla città la proprietà definitiva di uno dei. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
