Villa Mussolini il Comune di Riccione presenta l' offerta per l' acquisto

Riccione - 22 dicembre 2025 - Il Comune di Riccione ha avanzato una proposta di acquisto per Villa Mussolini. L’immobile è di proprietà di Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, ente che in ottobre aveva presentato l’iter per la vendita dell’immobile. Già dal 30 di ottobre i soggetti interessati, privati e pubblici, potevano richiedere la documentazione al fine di presentare una proposta di acquisto. I tempi per proporsi sono scaduti oggi a mezzogiorno. Il Comune: “Vogliamo garantire alla città la proprietà di un suo simbolo prezioso”. Il Comune di Riccione ha deciso di esserci per portarsi a casa un bene che da tempo gestisce, avendolo fatto diventare un contenitore culturale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

