Villa Mussolini il Comune di Riccione presenta l' offerta per l' acquisto

Il Comune di Riccione ha avanzato una proposta di acquisto per Villa Mussolini. La decisione mira a tutelare e valorizzare il patrimonio storico e culturale della città, garantendo un uso appropriato e sostenibile della struttura. La proposta sarà valutata nelle prossime settimane, con l'obiettivo di definire un percorso condiviso che rispetti le esigenze della comunità e preservi il valore storico del sito.
Riccione - 22 dicembre 2025 - Il Comune di Riccione ha avanzato una proposta di acquisto per Villa Mussolini. L’immobile è di proprietà di Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, ente che in ottobre aveva presentato l’iter per la vendita dell’immobile. Già dal 30 di ottobre i soggetti interessati, privati e pubblici, potevano richiedere la documentazione al fine di presentare una proposta di acquisto. I tempi per proporsi sono scaduti oggi a mezzogiorno. Il Comune: “Vogliamo garantire alla città la proprietà di un suo simbolo prezioso”. Il Comune di Riccione ha deciso di esserci per portarsi a casa un bene che da tempo gestisce, avendolo fatto diventare un contenitore culturale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
