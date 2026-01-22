Blitz dei carabinieri in cinque locali | carenze igieniche chiusure e 50 kg di cibo sequestrato

Nella giornata di oggi, i carabinieri e l'Asl 3 hanno effettuato controlli in cinque locali del centro storico di Genova, riscontrando carenze igieniche e irregolarità. Le operazioni si sono concluse con sanzioni, sequestri di circa 50 kg di cibo e alcune chiusure temporanee. L’intervento è parte di un'azione volta a garantire il rispetto delle norme di sicurezza e igiene nei locali pubblici della zona.

Si sono conclusi con sanzioni, sequestri e chiusure i controlli dei carabinieri e di Asl 3 in cinque locali del centro storico di Genova. È successo nella serata di martedì 20 gennaio, quando i militari della compagnia Genova Centro, con il supporto di Asl 3 Ats Liguria, hanno ispezionato diversi.🔗 Leggi su Genovatoday.it

