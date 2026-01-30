VIDEO | Ciclone Harry Schifani accoglie Salvini | Colpito dalla devastazione i fondi del ponte non si toccano

Renato Schifani, presidente della Regione Sicilia, si presenta a Furci Siculo in attesa di Matteo Salvini e ribadisce senza mezzi termini che i fondi destinati al ponte sullo Stretto non devono essere toccati. Il clima resta teso, mentre si aspetta il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che arriverà per discutere delle conseguenze del maltempo e delle decisioni da prendere. Schifani si mostra deciso a difendere il progetto, anche di fronte alle polemiche legate ai fondi e ai danni del ciclone Harry.

"Una cosa è certa, i fondi del ponte sullo Stretto non si toccano". E' categorico il presidente della Regione Renato Schifani che a Furci Siculo, in provincia di Messina, in attesa del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini, liquida così l'ordine del giorno di Sud chiama nord approvato dall'Ars che impegna il Governo regionale a procedere alla riprogrammazione delle risorse Fsc destinate al Ponte sullo Stretto di Messina per fronteggiare l'emergenza provocata dal ciclone Harry e dagli eventi calamitosi che hanno colpito Niscemi. "Agiremo contro le mareggiate senza trasferimento di fondi – ha detto il governatore – e siamo in grado di affrontare questa emergenza.

