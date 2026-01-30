VIDEO | Ciclone Harry Schifani accoglie Salvini a Furci Siculo e taglia corto sui fondi | Quelli del ponte non si toccano

Renato Schifani a Furci Siculo riceve Salvini e chiude la porta sui fondi del ponte sullo Stretto. Il governatore siciliano si mostra deciso: “Quelli del ponte non si toccano”. La visita del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che arriva in Calabria, si trasforma in un segnale forte contro le richieste di modificare i fondi destinati all’opera. Schifani non fa sconti e lascia chiaro che la questione è chiusa.

“Una cosa è certa, i fondi del ponte sullo Stretto non si toccano”. E’ categorico il presidente della Regione Renato Schifani che a Furci, in attesa del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini, liquida così l’ordine del giorno di Sud chiama nord approvato dall’Ars che impegna il Governo regionale a procedere alla riprogrammazione delle risorse FSC destinate al Ponte sullo Stretto di Messina per fronteggiare l’emergenza provocata dal ciclone “Harry” e dagli eventi calamitosi che hanno colpito il Comune di Niscemi. “Agiremo contro le mareggiate senza trasferimento di fondi – ha detto il presidente – e siamo in grado di affrontare questa emergenza.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondimenti su Furci Siculo Italia

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha chiarito che i fondi previsti per il Ponte sullo Stretto non saranno spostati per coprire i danni causati dal maltempo nel Sud.

Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, torna a difendere i fondi destinati al Ponte di Niscemi.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Furci Siculo Italia

Argomenti discussi: VIDEO| Ciclone Harry, Schifani a Messina: Danni devastanti; Sopralluogo di Schifani nel Messinese dopo il ciclone Harry Non faremo mancare le risorse / Video; Cocina commissario regionale dopo il ciclone Harry: a Palermo danni per oltre 23 milioni; Ciclone Harry e danni: video intervista a Schifani.

Ciclone Harry, Schifani a Catania con Meloni: «Regione e Stato insieme per affrontare l'emergenza» VIDEOLavoriamo concretamente - ha aggiunto il presidente della Regione Siciliana - anche per tutelare il turismo in Sicilia, soprattutto in centri come Taormina e gli altri luoghi della costa ionica ... gazzettadelsud.it

Ciclone Harry devasta la Sicilia, Schifani delibera lo stato di emergenza regionale CLICCA PER IL VIDEOI provvedimenti decisi dal presidente della Regione Renato Schifani in seguito ai danni causati dal ciclone Harry in Sicilia. Danni stimati per 740 milioni di euro. ilsicilia.it

Corriere della Sera. . Salvini nelle zone del ciclone Harry - facebook.com facebook