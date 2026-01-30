VIDEO | Ciclone Harry Salvini a Furci Siculo | Sono colpito dalla devastazione serve taglio della burocrazia per interventi immediati

Matteo Salvini ha visitato Furci Siculo, dove ha visto di persona i danni causati dal ciclone Harry. Il ministro ha detto di essere colpito dalla devastazione e ha aggiunto che servono interventi rapidi, con meno burocrazia, per aiutare la popolazione. La situazione resta difficile tra onde ancora impetuose e strade distrutte lungo il lungomare.

Tra onde ancora impetuose e i lungomari devastati di Furci Siculo, il ministro Matteo Salvini ha potuto misurare con i propri occhi l’entità dei danni provocati dal ciclone Harry. Lungomare distrutto, stabilimenti turistici feriti dalla mareggiata e commercianti in ginocchio: uno scenario che conferma quanto urgente sia intervenire, senza lasciare spazio ai ritardi burocratici. "Dal sopralluogo emerge la necessità di fare in fretta e tutti i sindaci, i tecnici e gli imprenditori mi chiedono, oltre ai soldi, i 100 milioni che abbiamo messo per l'urgenza e tutti gli altri soldi che metteremo fino all'ultimo centesimo, un taglio della burocrazia", ha detto il vicepremier Matteo Salvini a Furci Siculo, arrivato a Furci Siculo, una delle zone più colpite dal ciclone Harry.🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su Ciclone Harry VIDEO | Ciclone Harry, Schifani accoglie Salvini a Furci Siculo e taglia corto sui fondi: "Quelli del ponte non si toccano" Renato Schifani a Furci Siculo riceve Salvini e chiude la porta sui fondi del ponte sullo Stretto. Il ministro Salvini in visita a Furci: "Serve tagliare la burocrazia, non i fondi per il sud" Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini è arrivato questa mattina a Furci, dove ha visitato le zone colpite dal ciclone Harry. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Ciclone Harry Argomenti discussi: Ciclone Harry, al Sud danni per almeno 740 milioni. Allerta gialla oggi sulla Sicilia - Campania, sabato 24 gennaio allerta gialla per temporali; Il ciclone Harry flagella Sicilia, Calabria e Sardegna. Salvini: Stato di emergenza; Ciclone Harry, domani Salvini in visita sulla riviera ionica; Ciclone Harry, Salvini: Entro fine settimana sarò nelle zone colpite. Il sopralluogo di Salvini nelle zone colpite dal ciclone Harry in Sicilia: diretta videoPer usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup. video.corriere.it VIDEO| Dall'altro fa ancora più impressione: Salvini al suo arrivo al porto di Saline dopo i danni del ciclone HarryIl ministro delle infrastrutture è arrivato in mattinata nelle aree della più colpite dal maltempo negli scorsi giorni. Ad accoglierlo al suo arrivo il consigliere regionale Mattiani, la sindaca di Mo ... reggiotoday.it Corriere della Sera. . Salvini nelle zone del ciclone Harry - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.