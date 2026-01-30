Viaggio al centro del gps del cervello

Da cms.ilmanifesto.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Edvard Moser, il neuroscienziato norvegese premiato con il Nobel nel 2014, si dedica a studiare i meccanismi del cervello senza usare il riconoscimento internazionale come arma di prestigio. In una conversazione recente, ha spiegato che il suo obiettivo è capire come il cervello si orienta e si muove nello spazio, come se fosse un GPS interno. Moser ha lavorato insieme a sua moglie, May Britt Moser, e a John O’Keefe, scoprendo cellule specializzate in questa funzione. Ora si concentra sui dettagli di come il cervello si orienta

Il neuroscienziato norvegese Edvard Moser non utilizzerebbe mai la sua medaglia Nobel, ottenuta nel 2014 con sua moglie May Britt Moser e il britannico John O’Keefe, per fare colpo su qualcuno. «È patetico e imbarazzante. Usare il Nobel per impressionare qualcuno è profondamente triste», dice al manifesto a proposito del tentativo della venezuelana Corina Machado di sedurre Donald Trump. Abbiamo incontrato Moser in occasione della sua conferenza al museo della scienza di Barcellona, il CosmoCaixa. Lo studioso è noto per aver scoperto il sorprendente sistema che ha il nostro cervello per orientarsi nello spazio e nel tempo. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

viaggio al centro del gps del cervello

© Cms.ilmanifesto.it - Viaggio al centro del gps del cervello

Approfondimenti su Moser Edvard

Giornata mondiale del passeggero, a Fiumicino l’arte al centro del viaggio

Consulta del Commercio, prima seduta a Palazzo di Città: al centro rigenerazione del centro e sostegno alle imprese

Si è svolta ieri pomeriggio nella Sala consiliare di Palazzo di Città la prima seduta della Consulta Comunale Permanente del Commercio e dell’Artigianato, istituita lo scorso dicembre.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Filofobia en el Escenario: Pero el Beso lo Cambia Todo #freenbecky

Video Filofobia en el Escenario: Pero el Beso lo Cambia Todo #freenbecky

Ultime notizie su Moser Edvard

Argomenti discussi: Il ’viaggio’ al centro del Premio Novani; Franco Battiato. Il lungo viaggio, il film al cinema solo per 3 giorni; Parte Condividere, il roadshow di Alpitour World che mette le agenzie di viaggio al centro; Investimenti sostenibili in crescita, nonostante i venti contrari della politica.

viaggio al centro delIl «viaggio» al centro del Premio NovaniTorna il concorso artistico letterario rivolto agli studenti (ma anche agli adulti) organizzato dall’Ada ... msn.com

Viaggio al Centro di biotecnologie e ricerca biomedica di PalermoDiventato famoso perché è da qui che il presidente Monti, il 27 novembre, ha lanciato l’allarme sulla sostenibilità per il Ssn. Il centro è realizzato dalla Fondazione Ri.MED, nata da una partnership ... quotidianosanita.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.