Viaggio al centro del gps del cervello

Edvard Moser, il neuroscienziato norvegese premiato con il Nobel nel 2014, si dedica a studiare i meccanismi del cervello senza usare il riconoscimento internazionale come arma di prestigio. In una conversazione recente, ha spiegato che il suo obiettivo è capire come il cervello si orienta e si muove nello spazio, come se fosse un GPS interno. Moser ha lavorato insieme a sua moglie, May Britt Moser, e a John O’Keefe, scoprendo cellule specializzate in questa funzione. Ora si concentra sui dettagli di come il cervello si orienta

Il neuroscienziato norvegese Edvard Moser non utilizzerebbe mai la sua medaglia Nobel, ottenuta nel 2014 con sua moglie May Britt Moser e il britannico John O’Keefe, per fare colpo su qualcuno. «È patetico e imbarazzante. Usare il Nobel per impressionare qualcuno è profondamente triste», dice al manifesto a proposito del tentativo della venezuelana Corina Machado di sedurre Donald Trump. Abbiamo incontrato Moser in occasione della sua conferenza al museo della scienza di Barcellona, il CosmoCaixa. Lo studioso è noto per aver scoperto il sorprendente sistema che ha il nostro cervello per orientarsi nello spazio e nel tempo. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Viaggio al centro del gps del cervello Approfondimenti su Moser Edvard Giornata mondiale del passeggero, a Fiumicino l’arte al centro del viaggio Consulta del Commercio, prima seduta a Palazzo di Città: al centro rigenerazione del centro e sostegno alle imprese Si è svolta ieri pomeriggio nella Sala consiliare di Palazzo di Città la prima seduta della Consulta Comunale Permanente del Commercio e dell’Artigianato, istituita lo scorso dicembre. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Filofobia en el Escenario: Pero el Beso lo Cambia Todo #freenbecky Ultime notizie su Moser Edvard Argomenti discussi: Il ’viaggio’ al centro del Premio Novani; Franco Battiato. Il lungo viaggio, il film al cinema solo per 3 giorni; Parte Condividere, il roadshow di Alpitour World che mette le agenzie di viaggio al centro; Investimenti sostenibili in crescita, nonostante i venti contrari della politica. Il «viaggio» al centro del Premio NovaniTorna il concorso artistico letterario rivolto agli studenti (ma anche agli adulti) organizzato dall’Ada ... msn.com Viaggio al Centro di biotecnologie e ricerca biomedica di PalermoDiventato famoso perché è da qui che il presidente Monti, il 27 novembre, ha lanciato l’allarme sulla sostenibilità per il Ssn. Il centro è realizzato dalla Fondazione Ri.MED, nata da una partnership ... quotidianosanita.it VARESE DALLA VETRINA/59 - Viaggio al centro della dolcezza e di un'istituzione commerciale varesina, a Biumo dal 1949. Tutto ciò che è iniziato con gli "sposini" Adele e Ettore, al numero 1 di via Garibaldi, oggi continua con il figlio Luigi e i nipoti Valentina - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.