Giornata mondiale del passeggero a Fiumicino l’arte al centro del viaggio
Roma, 17 novembre 2025 – Anche quest’anno, Aeroporti di Roma, parte del Gruppo Mundys, aderisce alla Giornata Mondiale del Passeggero promossa da Aéroports de la Côte d’Azur, confermando il proprio impegno per un’accoglienza sempre più attenta, innovativa e centrata sull’esperienza del viaggiatore. Un percorso di qualità riconosciuto a livello globale: per l’8° anno consecutivo, l’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino è stato infatti premiato da Aci World come miglior scalo d’Europa per la qualità dei servizi offerti ai passeggeri. Per l’occasione, all’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino presentata l’installazione “ Un ritratto di chiunque a Roma ” dell’artista concettuale Daniele Sigalot, già autore della scultura Master of Mistakes, esposta al Terminal 1 dello scalo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
