Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-01-2026 ore 19 | 10

Tra le strade di Roma, il traffico si mantiene complicato a causa di code e rallentamenti lungo diverse arterie. La A24 in direzione Teramo registra ancora qualche residuo di coda tra Tivoli e Castel Madama, mentre sul tratto urbano si segnalano rallentamenti tra Portonaccio e la tangenziale est. La Galleria degli Anelli e la Cristoforo Colombo sono invece abbastanza congestionate, con file tra Mezzocammino e Malafede. La situazione sulla rete stradale rimane difficile, con disagi anche sulla via del mare tra il raccordo e Vitinia, e sulla

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la A24 roma-teramo situazione in graduale miglioramento con residue code tra Tivoli e Castel Madama in direzione Teramo per un precedente cantiere in miglioramento anche sul tratto Urbano della A24 permangono in direzione centro tra Portonaccio e la tangenziale est ci spostiamo sulla raccordo anulare in carreggiata esterna code a tratti tra Laurentina e Tuscolana interna rallentamenti tra classe B e Salaria poi code a tratti tra Nomentana e Appia sulla Cassia bis invece un veicolo in panne a causare disagi altezza Formello in direzione Viterbo il quadrante sud della capitale situazione sostanzialmente stabile file sulla Cristoforo Colombo 3 Mezzocammino e via di Malafede sulla via del mare tra il raccordo è Vitinia e su via dell'aeroporto di Fiumicino tra via Portuense via Trincea delle Frasche In tutti i casi in direzione Ostia prima andiamo a sud della nostra regione in provincia di Frosinone sulla regionale nel territorio di San Giorgio a Liri aperto al transito il tratto 3 km 13 e 300 e 13 e 600 attivo il senso unico alternato il limite di velocità 30 km orari prestare Dunque attenzione alla segnaletica di cantiere Cambiamo argomento per il trasporto ferroviario sulla linea roma-velletri la circolazione permane sospesa tra le stazioni di Lanuvio e Velletri per accertamenti sulla linea i treni subiscono limitazioni di corso e ritardi chiudiamo infine con lo sport sale l'attesa per l'incontro di calcio tra Lazio e Genova fischio d'inizio questa sera 20:45 lo stadio Olimpico sfida valida per la 23A giornata di campionato di serie A Attiva la consueta disciplina di traffico nell'area dell'impianto sportivo predisposto Inoltre aree di parcheggio e dedicati ai tifosi nell'area di Villaggio Olimpico e di Piazzale Clodio da Matteo rosse Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione di un servizio della Regione Lazio

Ecco un’introduzione appropriata: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio al 1° gennaio 2026 alle ore 19:10.

Le informazioni sulla viabilità a Roma e nel Lazio aggiornate al 19 gennaio 2026 alle 19:10 indicano un aumento del traffico sulla carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare, con code tra Nomentana e Roma Teramo a causa di un incidente.

