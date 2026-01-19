Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-01-2026 ore 19 | 10

Le informazioni sulla viabilità a Roma e nel Lazio aggiornate al 19 gennaio 2026 alle 19:10 indicano un aumento del traffico sulla carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare, con code tra Nomentana e Roma Teramo a causa di un incidente. Rallentamenti sono segnalati anche sulla viabilità esterna e urbana, tra cui Via Cassia, Flaminia e via dei Due Ponti. Si consiglia di pianificare gli spostamenti considerando i problemi di circolazione.

Astral infomobilità un saluto e Bentrovati col informazioni in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio si intensifica il traffico sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare con coda all'altezza di lavoro è più avanti tra la Nomentana nel Lazio con la Roma Teramo dove qui un incidente complica la viabilità in esterna cosa tratti tra Laurentina e Cristina si rallenta anche sul tratto Urbano in uscita dal centro da Portonaccio fino alla complanare per immissione sul Raccordo Anulare altri rallentamenti interesse o la via Cassia la via di Grottarossa sulla Flaminia via dei Due Ponti Verso il raccordo sempre Verso il raccordo code per traffico intenso sulla Roma Fiumicino a partire da via Cristoforo Colombo mentre a sud della capitale per i pendolari che stanno raggiungendo Latina sia prima del comune di Aprilia è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala appuntamento a più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

