Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 19 | 10

Ecco un’introduzione appropriata: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio al 1° gennaio 2026 alle ore 19:10. La situazione presenta alcuni disagi causati da incidenti e traffico intenso, con code sulla A24 e lungo il Raccordo Anulare. Si segnalano rallentamenti anche su via Appia e nelle zone limitrofe. Si consiglia di verificare le condizioni del traffico prima di mettersi in viaggio.

Astral infomobilità Buon anno e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura due incidenti il primo sulla direttrice Roma con 1 km di coda tra Orvieto e Attigliano direzione Roma il secondo sulla A24 roma-teramo provoca Disagi con incolonnamenti tra Castel Madama e Tivoli che proseguendo Code in questo caso per traffico intenso all'altezza della barriera Roma Est in entrambi i casi verso Roma rimanendo sull'autostrada A24 ma sul tratto Urbano Si procede a rilento tra Portonaccio e tangenziale est verso il centro sulla diramazione Roma nord si infila tra Settebagni raccordo anulare in direzione di quest'ultimo andiamo proprio sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna dove un veicolo in panne crea file tra Ardeatine Appia ci spostiamo su via Appia rallentamenti nei pressi dei centri abitati di Frattocchie Albano Laziale e Genzano di Roma nei due sensi di marcia e proseguendo su via Appia rallentamenti all'altezza di Formia In entrambe le direzioni da Giorgia Alonzo e assale infomobilità il momento è tutto grazie per e a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

