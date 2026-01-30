Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-01-2026 ore 16 | 25

Le strade di Roma e della regione Lazio sono congestionate. Da questa mattina, il traffico si è intensificato su diverse arterie, soprattutto nelle zone centrali e in uscita. L’autostrada A24 tra Roma e Teramo registra code in entrambe le direzioni, tra Castel Madama e Tivoli, a causa di lavori in corso. Nelle zone urbane, ci sono rallentamenti tra Portonaccio e Togliatti, e anche sul Raccordo Anulare, in entrambe le corsie, tra la Roma Fiumicino e la Pontina. Le principali consolari, come la Flaminia e

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la situazione del traffico su autostrade sulla A24 roma-teramo in aumento le code per lavori tra gli svincoli di Castel Madama e Tivoli In entrambe le direzioni rimaniamo sulla 24 ma ci spostiamo sul tratto Urbano ancora code a tratti tra Portonaccio e Togliatti in direzione della raccordo anulare pentole in direzione opposta rallentamenti tra Portonaccio e la tangenziale est sul Raccordo Anulare carreggiata esterna code a tratti tra la Roma Fiumicino e Pontina e poi tra Laurentina e lo svincolo per la diramazione Roma Sud a fini' termina la situazione analoga tra Cassia e Salaria e tra Bufalotta e Tiburtina diamo uno sguardo alle consolari in uscita dal centro file sulla Flaminia e sulla Salaria rispettivamente tra due o tre volte tra Prati Fiscali e Villa Spada il quadrante sud della capitale file sulla Cristoforo Colombo tra Mezzocammino e via di Malafede su via del mare tra il raccordo è vitine su via dell'aeroporto di Fiumicino tra via Portuense Trincea delle Frasche tutto in direzione Ostia infine sulla statale Pontina rallentamenti per traffico tra Spinaceto e via di Pratica in direzione Latina per Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio

