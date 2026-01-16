Ecco l'introduzione richiesta: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 16 gennaio 2026 alle ore 16:25. Si segnalano code e traffico intenso su diverse arterie, tra cui il raccordo anulare, la Flaminia e la via Pontina. La chiusura dell’uscita di Castel Madama sulla Roma Teramo proseguirà fino alle 18. Si ricorda inoltre la modifica temporanea del servizio ferroviario tra Catalano e Viterbo, con autobus sostitutivi.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio a chiamo da raccordo anulare con auto in coda in carreggiata in un'altra casa e Bise Flaminia e poi proseguendo tra bufalotte Prenestina in esterno invece Cotral a Roma Fiumicino e Appia in entrata verso Roma traffico intenso sulla via Pontina tra Spinaceto e l'ingresso per il raccordo anulare per I can't scrivi ricordiamo che sulla Roma Teramo è chiusa l'uscita di Castel Madama per il traffico proveniente da Teramo fino alle 18 in alternativa è possibile utilizzare l'uscita di Vicovaro Mandela Infine per il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Roma Viterbo extraurbana da lunedì 19 gennaio per consentire i lavori di rinnovo dell'infrastruttura ci sarà la chiusura anticipata della tratta Catalano Viterbo dal lunedì al venerdì le ultime partenze dei treni saranno da Viterbo alle 17 da Catalano alle 17:25 il servizio prosegui con il bus sostitutivi da dare autolinea strade pubbliche è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-01-2026 ore 16:25

