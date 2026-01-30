Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-01-2026 ore 15 | 25

Il traffico sulla Roma Fiumicino si fa più intenso nel pomeriggio, con code che si allungano tra la Roma Fiumicino e Pontina e tra Laurea e lo svincolo per Roma Sud. La situazione è simile sulla Salaria, tra Bufalotta e Tiburtina Sud, e sull’A24, dove si formano lunghe code tra Castel Madama e lo svincolo per Tivoli, a causa di lavori in corso. Anche sul tratto urbano della 24 ci sono rallentamenti, soprattutto tra Portonaccio e lo svincolo per il raccordo anulare, per un incidente

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in graduale aumento in queste prime ore del pomeriggio sulle principali arterie stradali e autostradali della nostra regione partiamo dal raccordo anulare della capitale in carreggiata esterna code a tratti tra la Roma Fiumicino e Pontina e poi tra laurea e lo svincolo per la diramazione Roma Sud in interna la situazione analoga trachea servizio Salaria e tra Bufalotta e Tiburtina Sud A24 roma-teramo invece per lavori in corso si sta in coda tra gli svincoli di Castel Madama e ti va in entrambe le direzioni prima andiamo sulla 24 ma sul tratto Urbano a causa di un precedente incidente al km 2 e 200 ora in via di risoluzione Si procede a rilento tra Portonaccio e lo svincolo per il raccordo anulare in direzione di quest'ultimo penso e rallentamenti tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione opposta sguardo alle consolari in uscita dal centro file sulla Flaminia e sulla Salaria rispettivamente tra due punti aggrottare pietra Prati Fiscali e Villa Spada infine sulla statale Pontina un veicolo in panne orari mostra della causa delle code residue tra Spinaceto e via di Pratica in direzione Latina vediamo con lo sport sale d'attesa per l'incontro di Lazio e Genoa fischio d'inizio questa sera alle 20:45 allo stadio Olimpico sfida valida per la 23A giornata di campionato di serie A Attiva la consueta disciplina di traffico nell'area dell'impianto sportivo predispone Inoltre aree di parcheggio dedicate ai tifosi nelle zone di Villaggio Olimpico e di Piazzale Clodio che Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un veicolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade visita il nostro sito info visita punto astrale spa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

