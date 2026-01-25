Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-01-2026 ore 15 | 25

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 25 gennaio 2026 alle ore 15:25. Per un incidente tra via Cristoforo Colombo e via della Magliana in direzione raccordo anulare, tutte le rampe di accesso dalla Roma Fiumicino sono chiuse. La protezione civile ha emesso un'allerta gialla per precipitazioni sparse e temporali. Si raccomanda prudenza alla guida e attenzione alle condizioni meteorologiche. Per ulteriori dettagli, consultate il sito infobuild.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio la regione Lazio in apertura chiusa la Roma Fiumicino per incidente tra via Cristoforo Colombo via della Magliana in direzione raccordo anulare chiuse tutte le rampe di accesso dalla Roma Fiumicino sempre Verso il raccordo anulare deviazioni più posto spostamenti minimi sulle altre strade autostrade la regione ricordiamo che per la giornata di oggi la protezione civile ha diramato l'allerta meteo e giallo sul Lazio previste precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale raccomandiamo quindi presenza alla guida in chiusura lo sport allo stadio Olimpico questa sera calcio d'inizio alle 20:45 per la partita Roma meno Milan possibili difficoltà di circolazione modifiche temporanee linee dei bus che transitano nella zona da chi è Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione ora un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infobuild. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-01-2026 ore 15:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 15:25L'informazione sulla viabilità a Roma e nel Lazio, aggiornata alle ore 15:25 del 1 gennaio 2026, segnala circolazione scorrevole sulle principali vie della regione. Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-01-2026 ore 15:25Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 15 gennaio 2026 alle ore 15:25. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-01-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-01-2026 ore 16 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-01-2026 ore 13 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-01-2026 ore 10:25Astral infomobilità Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio la regione Lazio non ci sono particolari segnalazione ... romadailynews.it Protesta inceneritore Roma, comitati chiedono intervento della Regione LazioGiovedì 8 gennaio una trentina di persone dell’Unione dei comitati contro l’inceneritore di Roma ha partecipato ad un sit-in di protesta sotto la sede della Regione Lazio. Pochi i manifestanti […] ... ecodallecitta.it WEEKEND A ROMA: INFO VIABILITÀ E TRASPORTI Attenzione agli spostamenti in città per sabato 24 e domenica 25 gennaio. Ecco i principali eventi che potrebbero influenzare il traffico: SABATO 24 GENNAIO – Manifestazioni e Cortei Mattina (10:00-1 - facebook.com facebook #Roma #viabilità #Atac Lavori in viale della Venezia Giulia, da lunedì modifiche alla viabilità e deviazioni per le linee bus 450 e 541 x.com

