Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 15 | 25

L'informazione sulla viabilità a Roma e nel Lazio, aggiornata alle ore 15:25 del 1 gennaio 2026, segnala circolazione scorrevole sulle principali vie della regione. È in vigore l'obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo su tutte le strade a rischio ghiaccio e neve fino al 15 aprile 2026, esclusi i veicoli a due ruote. Per dettagli e aggiornamenti, consultare il sito di Astral Infomobilità.

Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione al momento scorrevole sulle principali strade e autostrade della nostra regione ricordiamo che è in vigore l'obbligo di utilizzo di pneumatici invernali o catene a bordo su tutte le strade a rischio ghiaccio neve fino al prossimo 15 aprile 2026 per tutti i veicoli a escluse le due ruote tutte le strade interessate dall'obbligo sono disponibili sul nostro sito alla pagina dedicata Cambiamo argomento e passiamo al trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Metromare fino al 6 gennaio sono i cantieri notturni pertanto le ultime corse dai capolinea sono alle 23:30 il 6 gennaio la ferrovia osserva l'orario festivo e fino al 6 gennaio stop al cantiere serale anche sulla ferrovia regionale Roma Viterbo sulla tratta urbana ed extraurbana nella giornata di oggi e del 6 gennaio il servizio segue l'orario festivo maggiori dettagli sul nostro sito e sulla app di Astral infomobilità da Giorgia lonza e assali Rita il momento è tutto Grazie per l'attenzione ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione che ho già freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere viene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infogrid a punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 15:25

