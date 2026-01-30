Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-01-2026 ore 09 | 10

La viabilità a Roma e nel Lazio resta complicata. Le strade sono tutte sotto pressione a causa di incidenti e traffico intenso. Sul raccordo anulare, ci sono ancora code tra Casilina e Appia, mentre in altre zone si rallenta tra Cassia Veientana e Salaria. Anche l’A24 inizia ad avere problemi tra Fiorentini e il bivio per la Tangenziale Est. La Roma Fiumicino procede a passo lento da via della Magliana fino all’Eur, e ci sono code sulla Statale Appia tra Cava dei Selci e il raccordo. In centro, traffico a

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ancora disagi sulla carreggiata interna del raccordo anulare dove per un incidente avvenuto in precedenza ci sono ancora code tra Casilina e Appia sempre in interna si rallenta per traffico tra Cassia Veientana e Salaria è avanti tra bufalotte Tiburtina in esterna circolazione tutto sommato scorrevole ad eccezione dei rallentamenti all'altezza della Aurelia ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 traffico rallentato tra fiorentini e il bivio per la tangenziale est verso il centro sulla Roma Fiumicino invece si procede a rilento da via della Magliana via del Cappellaccio in direzione Eur andiamo sulla Statale Appia code tra Cava dei Selci e raccordo anulare in direzione di quest'ultimo con ripercussioni anche sulla Via dei Laghi con file a partire da via Mura dei Francesi diamo uno sguardo alle consolari per chi viaggia Roma centro code a tratti sulla Cassia tra la storta e Tomba di Nerone sulla Flaminia fiera tra Labaro e via dei Due Ponti sulla Salaria si sta in coda tra Villa Spada e via dei Prati Fiscali tutto ricordi siamo in direzione centro Infine segnaliamo un incidente su via di Pratica che è causa delle code tra lo svincolo per la Pontina e Castel Romano in direzione di quest'ultimo la Francesca Loiacono Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

