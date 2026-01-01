L’aggiornamento viabilità del 1 gennaio 2026 alle 09:10 segnala che, nelle prime ore dell’anno, la circolazione sulla rete regionale del Lazio è priva di impedimenti significativi. Il trasporto pubblico capitolino è ripreso con orario festivo, mentre alcune linee ferroviarie, come la linea alta velocità Roma-Napoli, registrano rallentamenti e ritardi dovuti a problematiche tecniche. Si consiglia di consultare gli aggiornamenti ufficiali prima di pianificare gli spostamenti.

Astral infomobilità buon capodanno 2020 628 gatti dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio o la circolazione ma ne è priva di impedimento in queste prime ore dell'anno sulla rete viaria regionale voltiamo pagina il trasporto pubblico capitolino è ripreso alle 8 di questa mattina sull'intera rete con orario festivo il 6 della trasporto pubblico in strada anche le linee bus Apri 1 Free 200 che viaggiano tra termini Piazzale dei Partigiani il centro Porta Pinciana i prati ricordiamo che anche oggi sono chiuse le zone a traffico limitato di dentro fino alle 18 e Tridente signore 20 in chiusura il trasporto ferroviario sulla linea alta velocità Roma Napoli la circolazione è rallentata per un problema tecnico a Roma Prenestina i treni alta velocità possono essere in tre dati sul percorso alternativo via Cassino o via Formia con possibili ritardi fino a 60 minuti un treno alta velocità direttamente coinvolto ha subito ritardi fino a 60 minuti tutto da Gina Pandolfo e Astral infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 09:10

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-11-2025 ore 09:10

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-12-2025 ore 09:10

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 19 | 10.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-12-2025 ore 18:10 - Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio sul tratto Urbano della A24 ... romadailynews.it