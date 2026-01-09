Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-01-2026 ore 09 | 10

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 09 gennaio 2026 alle 09:10. Si registrano rallentamenti e code su varie arterie, tra cui la Roma Teramo, il Raccordo Anulare e le principali consolari, a causa di incidenti e lavori in corso. Il traffico sta migliorando in alcune zone, ma permangono disagi nel centro e sulla rete ferroviaria, interdetta fino a domenica. Si consiglia di pianificare i spostamenti e consultare aggiornamenti in tempo reale.

Astral infomobilità un saluto hai trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con gli aggiornamenti sulle auto dell'ingresso nella capitale traffico rallentato sul tratto Urbano della Roma Teramo tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est in direzione centro nello stesso tratto Ma in direzione opposta file per un presidente incidente in galleria abita Luca è più avanti ma per traffico tra Togliatti e Tor Cervara sulla Roma Fiumicino situazione in graduale miglioramento residui rallentamenti altezza viadotto della Magliana in direzione Eur penso che permangono forti disagi in centro sulle consolari Flaminia e Salaria rispettivamente tra Grottarossa Due Ponti tra Villa Spada e via dei Prati Fiscali ci spostiamo sul Raccordo Anulare carreggiata interna code a tratti tra Nomentana e Tiburtina traduco e la galleria Appia è più avanti un tamponamento è la causa delle file tra le uscite Pontina e via del Mare in esterna code a tratti tra Tuscolana e Prenestina e quadrante sud della capitale disagi sulla statale fumetti Nord Castel Romano in direzione Roma è sempre per traffico anche sulla Nettunense all'altezza del centro abitato di Pavona In entrambe le direzioni in chiusura per il trasporto pubblico capitolino per lavori all'infrastruttura ferroviaria tra ponte Casilino e Porta Maggiore da oggi 9 gennaio a domenica 11 gennaio e la ferrovia termini Centocelle resterà chiusa in alternativa utilizzare la linea bus 305 che segue lo stesso percorso della ferrovia la ripresa del servizio è prevista per lunedì 12 gennaio te Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio

