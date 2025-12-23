via libera del senato alla legge di bilancio in italia

Il 23 dicembre il senato italiano ha approvato la legge di bilancio 2026 da circa 22 miliardi di euro. Ora deve essere approvata entro il 30 dicembre dalla camera. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

