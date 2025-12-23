Via libera del senato alla legge di bilancio in Italia
Il 23 dicembre il senato italiano ha approvato la legge di bilancio 2026 da circa 22 miliardi di euro. Ora deve essere approvata entro il 30 dicembre dalla camera. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Manovra, il Senato dà il via libera: 22 miliardi e fiducia al governo - Il Senato chiude il suo passaggio sulla legge di Bilancio, dando il via libera alla manovra che ora approda alla Camera per l’esame finale. panorama.it
Via libera del Senato alla manovra, passa alla Camera. Giorgetti: 'Vale complessivamente 22 miliardi' - I voti a favore sono stati 110, quelli contrari 66, gli astenuti due. ansa.it
Via libera del senato alla legge di bilancio in Italia - Il 23 dicembre il senato italiano ha approvato la legge di bilancio 2026 da circa 22 miliardi di euro.
