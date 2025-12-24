Rottamazione quinquies | via libera alla nuova pace fiscale con la legge di bilancio 2026
Con il via libera del Senato alla legge di bilancio 2026, diventa ufficiale la nuova edizione della rottamazione delle cartelle esattoriali. Anche se il testo dovrà ancora passare alla Camera, l'approvazione finale è attesa senza modifiche, seguendo la prassi ormai consolidata che affida a un solo ramo del Parlamento la discussione nel merito. Di fatto, quindi, la versione approvata rappresenta il testo definitivo della nuova pace fiscale, che introduce una rateizzazione particolarmente lunga pensata per aiutare cittadini e imprese a regolarizzare debiti fiscali difficili da recuperare.
