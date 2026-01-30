Via dalla strada un chilo di droga | ecco quanto vale il fiuto di Conan

Questa mattina a Trieste è stato presentato il bilancio dei primi sette mesi in cui Conan, il pastore belga della polizia locale, ha contribuito a sequestrare circa un chilo di droga. L’animale ha dimostrato ancora una volta quanto sia utile nelle operazioni contro lo spaccio.

Circa un chilo di droga tolto dalle strade grazie al fiuto di Conan. È stato presentato questa mattina nella sala giunta del Comune di Trieste il bilancio dei primi sette mesi di attività del pastore belga in forza alla polizia locale. In totale, il numero dei sequestri effettuati in virtù dell'operato di Conan e del suo operatore sono 108, dato che produce più di quattro sequestri a settimana. L'assessore alla Sicurezza per il Comune, Caterina de Gavardo, ha parlato di “risultati eccellenti che evidenziano in modo inequivocabile l’importanza di questo strumento". Le attività hanno portato a 46 denunce per spaccio, una ogni quattro giorni facendo riferimento all'attività di Conan, e 81 violazioni per detenzione ad uso personale, una ogni due giorni.🔗 Leggi su Triesteprima.it

