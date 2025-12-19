A San Girolamo rifiuti in strada e sul lungomare il Comune ascolta le proteste dei residenti
A San Girolamo, residenti e cittadini segnalano un crescente degrado in strada e sul lungomare. L’assessora all’Ambiente Elda Perlino ha incontrato i rappresentanti del Comitato cittadino per ascoltare le loro preoccupazioni e cercare soluzioni. Un passo importante per affrontare le criticità di questa zona e ripristinare decoro e vivibilità nel quartiere.
L'assessora all'Ambiente del Comune di Bari, Elda Perlino, ha incontrato ieri alcuni rappresentanti del Comitato cittadino San Girolamo-Fesca per discutere sullo stato di degrado in cui versano alcune zone del rione presente nel Municipio 3. Spazzamento meccanizzatoÈ stato trattato il tema dello. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche: Sarzana, “Strada chiusa, perchè?”. Via Bertoloni interdetta, le proteste dei residenti
Leggi anche: Nuova luce sul lungomare di San Girolamo: sì ai lavori di efficientamento energetico
VANDALI RUBANO IL PRESEPE LUNGO IL BRENTA, LA RABBIA DEL SINDACO RACCHELLA | 18/12/2025
Nel 2024 aumentano i rifiuti (+2,3%.). L’Italia differenzia di più (di A. De Girolamo) x.com
Multe e sanzioni penali per chi non rispetta le norme sull’abbandono dei rifiuti. Per garantire l’ordine pubblico, il controllo del territorio e sicurezza urbana, il Comune di Taranto si sta dotando di un sistema di videosorveglianza mobile, indicato per il contrasto - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.