A San Girolamo rifiuti in strada e sul lungomare il Comune ascolta le proteste dei residenti

A San Girolamo, residenti e cittadini segnalano un crescente degrado in strada e sul lungomare. L’assessora all’Ambiente Elda Perlino ha incontrato i rappresentanti del Comitato cittadino per ascoltare le loro preoccupazioni e cercare soluzioni. Un passo importante per affrontare le criticità di questa zona e ripristinare decoro e vivibilità nel quartiere.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.