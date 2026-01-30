Veronica Maya | Ho rischiato di morire per un aborto mio marito mi ha salvata

Veronica Maya rivela di aver rischiato di morire in Brasile durante un aborto spontaneo. La conduttrice ha raccontato che il suo marito le ha salvato la vita in un momento molto difficile, durante un viaggio. La sua testimonianza sarà trasmessa domani sera su Rai 2, a ‘Storie al bivio’.

(Adnkronos) – "Ho rischiato di morire per un aborto in Brasile". Veronica Maya ospite a 'Storie al bivio' da Monica Setta, nella puntata in onda domani sabato 31 gennaio su Rai 2, ha raccontato del drammatico momento in cui ha rischiato la vita a causa di un aborto spontaneo avvenuto durante un viaggio con il marito Marco Moraci, anche lui ospite in studio. "Era la prima vacanza con mio marito e non volevo rovinare l'idillio. Ero incinta da pochissimo, ebbi una emorragia in un piccolo villaggio brasiliano. Marco operò insieme al ginecologo e mi salvai", ha spiegato la showgirl. La coppia si trovava a 300 km dal centro medico più vicino, e come ha raccontato la showgirl, nel villaggio era disponibile soltanto un ecografo: "Durante l'operazione andò anche via la luce ma Marco riuscì a portare a termine l'intervento insieme al ginecologo brasiliano", ha detto Veronica Maya.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Veronica Maya

#Nicola-Carraro- Mara-Venier || Nicola Carraro ha raccontato il momento più difficile della sua vita, un anno pieno di rischi e paure.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Veronica Maya

Argomenti discussi: Ho rischiato di morire per un aborto, il racconto di Veronica Maya a 'Storie al bivio'; Nuova burrasca sull’Italia, niente gelo ma tanto vento e pioggia: le previsioni meteo; Ice nel Minnesota, Trump pronto a ridurre contingente. Attacco a Pretti: Era agitatore.

Veronica Maya: Ho rischiato di morire per un aborto, mio marito mi ha salvataHo rischiato di morire per un aborto in Brasile. Veronica Maya ospite a 'Storie al bivio' da Monica Setta, nella puntata in onda domani sabato 31 gennaio su Rai 2, ha raccontato del drammatico ... adnkronos.com

Il Pro-Am anche a Montecarlo Roberto Montariello #NonPensareBalla con Me #ballandoconlestelle #montecarlo#dance #proamdance #class Veronica Maya - facebook.com facebook