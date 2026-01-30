Vergara la favola azzurra | il primo gol al Napoli illumina una notte amara

Una notte che sembrava già segnata dal risultato si è trasformata grazie a Vergara. Il giovane ha segnato il suo primo gol contro il Napoli, regalando un momento di luce in una serata difficile. La squadra avversaria stava dominando, ma il suo goal ha dato un segnale diverso. Ora la partita si chiude con un risultato amaro per alcuni, ma il ricordo di quella rete rimarrà lungo.

Il primo gol non si dimentica mai. E quello di Antonio Vergara resterà inciso nella memoria azzurra, anche se arrivato in una serata dal sapore amarissimo per il Napoli, eliminato dalla Champions League e sconfitto al Maradona dopo oltre un anno. In mezzo alla delusione collettiva, però, c'è stato spazio per un frammento di romanticismo puro, come racconta Davide Palliggiano sulle pagine del Corriere dello Sport. Minuto 33 del primo tempo: Olivera ruba palla a Caicedo, Vergara la doma con uno stop orientato, ruota il corpo, salta Fofana con una veronica e una suola elegante, poi incrocia col sinistro battendo Robert Sánchez.

