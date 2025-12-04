Vergara illumina il Maradona | assist personalità e una notte che può cambiare il suo futuro al Napoli

La Coppa Italia consegna al Napoli una qualificazione sofferta ai rigori contro il Cagliari e, soprattutto, una nuova certezza per il presente e il futuro: Antonio Vergara. Alla prima da titolare al Maradona, il classe 2003 firma l’assist per il colpo di testa dell’1-0 di Lucca e mette in campo personalità, intensità e qualità da giocatore pronto a prendersi uno spazio sempre più rilevante nelle rotazioni di Antonio Conte. Per il giovane centrocampista di Frattaminore, cresciuto nel vivaio azzurro e costretto a superare più di un ostacolo per arrivare sin qui, la notte del Maradona assume i contorni del momento di svolta. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

