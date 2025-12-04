Vergara illumina il Maradona | assist personalità e una notte che può cambiare il suo futuro al Napoli

Serieagoal.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Coppa Italia consegna al Napoli una qualificazione sofferta ai rigori contro il Cagliari e, soprattutto, una nuova certezza per il presente e il futuro: Antonio Vergara. Alla prima da titolare al Maradona, il classe 2003 firma l’assist per il colpo di testa dell’1-0 di Lucca e mette in campo personalità, intensità e qualità da giocatore pronto a prendersi uno spazio sempre più rilevante nelle rotazioni di Antonio Conte. Per il giovane centrocampista di Frattaminore, cresciuto nel vivaio azzurro e costretto a superare più di un ostacolo per arrivare sin qui, la notte del Maradona assume i contorni del momento di svolta. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

vergara illumina il maradona assist personalit224 e una notte che pu242 cambiare il suo futuro al napoli

© Serieagoal.it - Vergara illumina il Maradona: assist, personalità e una notte che può cambiare il suo futuro al Napoli

Leggi anche questi approfondimenti

vergara illumina maradona assistVergara al suo debutto da titolare, infiamma il Maradona - Ieri nella gara del Maradona fra Napoli e Cagliari per gli ottavi di Coppa Italia, è stato debutto per Antonio Vergara, i ... Da ilnapolionline.com

vergara illumina maradona assistVergara illumina, le pagelle dei quotidiani: "Assist da urlo con i calzettoni abbassati" - Le pagelle dei quotidiani nazionali hanno elogiato la prestazione di Antonio Vergara nella gara di Coppa Italia contro il Cagliari. Secondo msn.com

Vergara illumina il Mapei, alla Reggiana non basta: col Mantova è 2-2 - Antonio Vergara trova il primo gol in Serie B contro il Mantova al “Mapei Stadium”. Lo riporta gianlucadimarzio.com

Antonio Vergara - Antonio Vergara del Napoli ha collezionato 1 presenza, per un totale di one minuti. Lo riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Vergara Illumina Maradona Assist