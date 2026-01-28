Napoli-Chelsea gol di Vergara | il primo con la maglia azzurra Chi è e la carriera

Antonio Vergara segna il suo primo gol con il Napoli in Champions League, aprendo le marcature contro il Chelsea. L’attaccante giovane e promettente ha messo a segno un eurogol che ha fatto esplodere il pubblico allo stadio. È il primo gol ufficiale in questa competizione per il giocatore, che sta iniziando a farsi notare nel calcio internazionale.

