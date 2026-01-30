Vergara il nuovo Insigne | è lui il simbolo di Napoli Ma quanto vale?

Lorenzo Vergara, giovane attaccante di Frattamaggiore, sta attirando l’attenzione a Napoli. Con la maglia azzurra, viene ormai considerato il nuovo simbolo del club, proprio come il suo predecessore, Insigne. È cresciuto nel vivaio e, dopo aver fatto il suo debutto tra i professionisti, ora sta facendo parlare di sé per le sue prestazioni. La domanda che tutti si pongono è quanto possa valere nel futuro questa promessa partenopea.

Il nuovo Lorenzo Insigne. Ma non c'entra come Antonio Vergara sa stare in campo o come interpreta il suo ruolo. L'accostamento è dovuto al fatto che il Napoli vuole renderlo un altro figlio della città da tenere a lungo con l'azzurro addosso. Insigne è rimasto dieci stagioni in prima squadra dopo sei anni di settore giovanile. Vergara invece ha trascorso dal 2014 al 2022 nel vivaio ed è alla sua prima annata da protagonista. Sono cresciuti a pochi metri di distanza: Lorenzo a Frattamaggiore, Antonio a Frattaminore. Entrambi hanno scalato gradualmente la loro vetta personale: prima la Serie C (rispettivamente Foggia e Pro Vercelli), poi la B (rispettivamente Pescara e Reggiana), poi il Napoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

