Vergara fa impazzire il Maradona ma non basta | Napoli fuori

Antonio Vergara si prende la scena al Maradona, ma il Napoli esce sconfitto. Il giovane classe 2003, alla sua prima da titolare in Champions League, segna un gol che fa impazzire i tifosi, ma non basta. Il Chelsea vince 3-2 e si prende il passaggio del turno, lasciando gli azzurri al sesto posto in campionato.

Napoli vive una notte di emozioni contrastanti.

