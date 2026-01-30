Lorenzo Vergara, giovane talento di Frattamaggiore, si fa strada nel Napoli e molti già lo paragonano al suo idolo, Lorenzo Insigne. Figlio della stessa città, rappresenta il futuro del club partenopeo. Con il suo talento e la sua grinta, sta conquistando i tifosi e dimostrando di avere tutte le carte in regola per diventare un simbolo della squadra.

Il nuovo Lorenzo Insigne. Ma non c'entra come Antonio Vergara sa stare in campo o come interpreta il suo ruolo. L'accostamento è dovuto al fatto che il Napoli vuole renderlo un altro figlio della città da tenere a lungo con l'azzurro addosso. Insigne è rimasto dieci stagioni in prima squadra dopo sei anni di settore giovanile. Vergara invece ha trascorso dal 2014 al 2022 nel vivaio ed è alla sua prima annata da protagonista. Sono cresciuti a pochi metri di distanza: Lorenzo a Frattamaggiore, Antonio a Frattaminore. Entrambi hanno scalato gradualmente la loro vetta personale: prima la Serie C (rispettivamente Foggia e Pro Vercelli), poi la B (rispettivamente Pescara e Reggiana), poi il Napoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vergara, il nuovo Insigne? Figlio della città, è lui il simbolo del Napoli che verrà

Antonio Vergara, il giovane napoletano di 23 anni, sta facendo parlare di sé nel calcio italiano.

