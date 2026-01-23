Venezuela’s interim president Rodriguez says 626 prisoners released

Il presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha annunciato che finora sono stati rilasciati 626 detenuti. Questa misura fa parte di un processo di amnistia e riforme penitenziarie in corso nel paese. L'iniziativa mira a migliorare le condizioni del sistema carcerario e promuovere una maggiore giustizia. I dettagli sulle modalità e gli obiettivi di questa politica sono ancora in fase di sviluppo.

Venezuelan human rights group Foro Penal has confirmed the release of just 154 political prisoners in Venezuela since January 8. Rodriguez said that she is due to have a call on Monday with the United Nations High Commissioner for Human Rights, Volker Turk, to ask the U.N. to verify the lists of those released so far in the Andean nation. Il gruppo venezuelano per i diritti umani Foro Penal ha confermato il rilascio di soli 154 prigionieri politici in Venezuela dall’8 gennaio. Regalati o regala Internazionale. Con un unico abbonamento hai la rivista di carta e tutte le versioni digitali. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Venezuela’s interim president Rodriguez says 626 prisoners released Venezuela says interim president Rodriguez not planning trips abroadIl governo venezuelano ha annunciato che il presidente ad interim, Delcy Rodriguez, non ha pianificato viaggi all'estero nel prossimo futuro. Families anxiously wait for prisoners to be released in Venezuela, just nine freedIn Venezuela, nine individuals identified as political prisoners by a prominent human rights organization were released. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Venezuela, colloquio Trump-Rodriguez: 'Tutto va bene'; Chi sta governando il Venezuela; Da nemici ad alleati, Rodríguez riceve il direttore della Cia: Il Venezuela non sia più rifugio…; Venezuela, Rodríguez chiede all'Onu una verifica sui detenuti rilasciati. Venezuela's interim president Rodriguez says 626 prisoners releasedVenezuela's interim president Delcy Rodriguez said on Friday that 626 people have been released from prison to date as part of an ongoing release process, yet she did not specify ... aol.com Venezuela’s interim president Rodríguez consolidates powerThe interim leader has shaken up the military, long the basis of power for Venezuela’s ruling Socialist party, and replaced at least half a dozen top officials. yahoo.com “In ginocchio da te” (cit) Venezuela, l’accordo con Delcy Rodríguez La nuova presidente ad interim avrebbe assicurato in anticipo ai funzionari USA e del Qatar, tramite intermediari, che avrebbero accolto con favore le dimissioni di Maduro x.com #Notizia || La presidente ad interim della Repubblica Bolivariana del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha dichiarato: "Il Paese ha incassato 300 milioni di dollari dalla vendita del petrolio venezuelano. Queste risorse saranno immesse sul mercato valutario attr - facebook.com facebook

