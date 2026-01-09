Venezuela says interim president Rodriguez not planning trips abroad

Il governo venezuelano ha annunciato che il presidente ad interim, Delcy Rodriguez, non ha pianificato viaggi all'estero nel prossimo futuro. Questa comunicazione fornisce chiarimenti sulle attività ufficiali della leader, sottolineando la sua attenzione agli impegni nazionali. La decisione di evitare spostamenti internazionali riflette una particolare strategia politica e gestionale, senza indicazioni di ulteriori dettagli o cambiamenti imminenti.

Jan 9 (Reuters) - The Venezuelan government on Friday said interim president Delcy Rodriguez is not due to carry out any international trips in the near future, after Col.

