Venezia con la testa alla Carrarese e la società è iperattiva sul mercato

Domani il Venezia torna in campo contro la Carrarese allo stadio Penzo. La squadra di casa cerca riscatto dopo la sconfitta all’andata, quando i toscani si imposero 3-2 in trasferta. La società è molto attiva sul mercato per rinforzare la rosa e prepararsi al meglio a questa sfida.

Domani alle 15.30 fischio d'inizio allo stadio Penzo. Uomini di mercato costantemente al lavoro per garantire rinforzi a Stroppa Domani pomeriggio il Venezia scenderà in campo allo stadio Penzo in occasione della 22ª giornata di serie B contro la Carrarese, che nel girone d'andata si impose sui lagunari con un rocambolesco 3-2. Rispetto a quella gara la squadra «ha mantenuto ciò che di buono stava facendo aggiungendo consapevolezza e un atteggiamento più incisivo in tutte le fasi», ha spiegato nella conferenza stampa prepartita il tecnico, Giovanni Stroppa. Come di consueto, l'allenatore predica prudenza, nonostante la situazione di classifica tra le due compagini sia differente: il Venezia è al secondo posto, la Carrarese è nona con 15 punti di distacco dai lagunari.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Approfondimenti su Venezia Carrarese

Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, interviene con fermezza sulla situazione della Ternana, chiedendo alla famiglia Rizzo di mettere nuovamente sul mercato la società.

La Fiorentina si prepara alla sfida di Conference League contro la Dinamo Kiev, con attenzione anche al mercato per rafforzare la rosa.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

LA CARRARESE IN CASA È IL REAL MADRID PRIME #serieb

Ultime notizie su Venezia Carrarese

Argomenti discussi: Preview ELW DVTK Huntherm – Umana Reyer; Dinamo Women-Reyer Venezia, la preview; Emanuela Ricci ai mercoledì coi grilli per la testa con Soffio di libertà; Giorno della Memoria, il programma in città per ricordare l'Olocausto tra conferenze, spettacoli teatrali, mostre d’arte e film.

Venezia, la ferrovia per l’aeroporto Marco Polo non avanza più: la crisi dell'impresa Rizzani e i 644 milioni di euro del Pnnr a rischioI lavori per collegare la linea Venezia-Trieste con lo scalo di Tessera: dovevano finire per le Olimpiadi ma si rischia un nuovo rinvio. Aziende in subappalto stanno portando via le loro macchine dall ... corrieredelveneto.corriere.it

Venezia, Adorante: Felice per il gol e per la squadra. Con Stroppa si cresce, ora testa all’InterAndrea Adorante, autore di una splendida rovesciata nel successo del Venezia contro il Mantova, ha commentato la prestazione arancioneroverde in conferenza stampa, mostrando soddisfazione sia ... tuttomercatoweb.com

TITOLI DI TESTA FRANCESCA REGGIANI GIO 29 GEN; ore 21:00 TEATRO DON BOSCO Chioggia (VE) #chioggia #venezia #Teatro #DonBosco - facebook.com facebook