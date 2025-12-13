Ternana Stefano Bandecchi a gamba tesa | Chiediamo alla famiglia Rizzo di rimettere sul mercato la società

Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, interviene con fermezza sulla situazione della Ternana, chiedendo alla famiglia Rizzo di mettere nuovamente sul mercato la società. La vicenda, al centro di recenti sviluppi e notizie contrastanti, evidenzia una fase complessa per il club, con tensioni e richieste che coinvolgono direttamente le parti interessate.

Entrata a “gamba tesa” del sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, sulla vicenda Ternana. Da via della Bardesca nelle ultime ore, e nelle ultime settimane, sono arrivate diverse notizie che raccontano di una situazione quanto meno complicata. Da ultimo, l’allontanamento “per giusta causa”. Ternitoday.it Ternana, il sindaco Bandecchi: «La Ternana è dei ternani. La famiglia Rizzo chiarisca e rimetta il club sul mercato» - Il Comune di Terni ha diffuso un comunicato durissimo, nel quale il sindaco Stefano Bandecchi ... ternananews.it

Bandecchi tuona contro i Rizzo: "Rimettete sul mercato la Ternana e non rovinatela" - Il primo cittadino alza la voce: "Pronti ad aiutare a un passaggio di proprietà con altre persone che possano portare avanti il campionato e i sogni che il Comune ha creato" ... corrieredellumbria.it

#TERNANA PENALIZZATA DI 5 PUNTI Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare si è espresso in maniera definitiva sul procedimento che coinvolge la Ternana Calcio e l’ex presidente Stefano D’Alessandro. Il club è stato penalizzato di 5 punti, - facebook.com facebook

Ternana: Furia Bandecchi nel post partita dopo la clamorosa lite con i tifosi

