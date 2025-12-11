Bigliettaio della Circumvesuviana vende ticket falsi e viene licenziato | incastrato da investigatori privati

Un dipendente della Circumvesuviana presso la stazione di Pompei è stato licenziato dopo essere stato scoperto mentre vendeva biglietti falsi. L'indagine, condotta da investigatori privati, ha portato alla sua identificazione e all'interruzione delle attività illecite, evidenziando un episodio di frode nel settore dei trasporti pubblici.

L'ex dipendente era in servizio presso la Stazione di Pompei dell'Eav: incastrato dagli investigatori privati. La società lo ha licenziato e il Tribunale ha respinto il ricorso. De Gregorio: "Tolleranza zero verso le frodi". 🔗 Leggi su Fanpage.it