Vedat Muriqi POTM LaLiga | La Torre del Mallorca conquista gennaio

Vedat Muriqi si prende il premio come miglior giocatore del mese di gennaio in LaLiga. L’attaccante del Mallorca ha dimostrato grande presenza in campo, ricevendo una valutazione speciale di 87. La sua fisicità e capacità di gioco aereo lo rendono uno dei punti di riferimento per chi punta su cross e gioco diretto.

Il nuovo Player of the Month della LaLiga per il mese di gennaio è Vedat Muriqi. L'attaccante del Mallorca riceve una versione speciale da 87 che lo rende uno dei target-man più interessanti per chi utilizza cross e gioco fisico. Con un costo stimato intorno ai 35.000 crediti, è una sfida estremamente economica, perfetta per chi cerca un centravanti d'area vecchia scuola o ha bisogno di un "fodder" (giocatore da scambio) ad alta valutazione senza svuotare il club. Analisi Tecnica: Il Re dell'area di rigore. Muriqi non è il classico attaccante da dribbling fulmineo, ma un vero dominatore fisico: Tiro (90): La sua statistica migliore.

