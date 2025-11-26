Electronic Arts ha svelato le nomination del POTM di Novembre de LaLiga per la modalità Ultimate Team del simulatore calcistico EA FC 26. La Settimana Del Black Friday Di Amazon E’ Arrivata!. Scopri tutte le imperdibili offerte che Amazon propone nei giorni della settimana più attesa dell’anno. Il Black Friday è arrivato! Acquista Ora! Yamal, Mbappe, Griezmann, Gerard Moreno e Oyarzabal sono stati inseriti nella lista dei candidati a ricevere il premio di POTM del mese di Novembre de LaLiga per UT 26. L’alaspagnola del Barcellona, l’attaccante francese del Real Madrid, il centrocampista spagnolo del Real Sociedad, l’attaccante francese dell’ Atletico Madrid, l’attaccante spagnolo del Villarreal e il centrocampista spagnolo del Rayo Vallecano hanno fornito delle prestazioni degne di nota nelle partite de LaLiga disputate nel mese di Novembre. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

© Fifaultimateteam.it - EA FC 26 Elenco Candidati POTM LaLiga Di Novembre Vota Il Giocatore Migliore