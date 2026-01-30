Varese attendeva i clienti in auto e li riforniva di droga | spacciatore con cento dosi di cocaina finisce in carcere

Questa mattina a Varese, la polizia ha arrestato un uomo che spaccia droga dall’auto. Gli agenti lo hanno fermato durante un controllo di routine e hanno trovato cento dosi di cocaina nel veicolo. L’uomo è stato portato in carcere, mentre gli agenti continuano le indagini per capire se c’erano altri clienti o complici.

Varese, 30 gennaio 2026 – L’auto della polizia che passa per un controllo, il pusher pizzicato in flagranza che finisce in carcere. È l’epilogo di un’operazione contro lo spaccio di stupefacenti, martedì 27 gennaio, effettuata dalla Questura di Varese. In manette un albanese di 24 anni colto in flagranza di reato mentre spacciava cocaina all'interno della propria auto. Lotta allo spaccio di droga. Traffici sul territorio con armi e intimidazioni. Arrestate sei persone Fare sospetto . I poliziotti della Squadra Mobile hanno notato il soggetto a bordo di un'auto percorrere strade secondarie con fare sospetto, come se stesse temporeggiando in attesa di qualcuno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Varese, attendeva i clienti in auto e li riforniva di droga: spacciatore con cento dosi di cocaina finisce in carcere Approfondimenti su Varese Spacciatore Varese, si sposta in treno con il carico di droga: spacciatore finisce nella rete della polizia, e il viaggio finisce in carcere Varese, 8 gennaio 2026 – Un sospetto spacciatore è stato arrestato dalla polizia mentre si spostava in treno con un carico di droga. Porto Mantovano, le dosi di cocaina nascoste dentro il cambio della macchina: spacciatore finisce in carcere A Porto Mantovano, i carabinieri hanno arrestato un uomo sorpreso con dosi di cocaina nascoste nel cambio dell’auto. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Varese Spacciatore Argomenti discussi: Le Olimpiadi alla Materia del Giorno: Varese attende giapponesi e canadesi; Borsa: l'Europa positiva attende Wall Street, Milano +0,5%. Tutto quello che ci attende nel turno infrasettimanale di campionato nel Girone C di Serie C LEGGI QUI #varesesport #basket - facebook.com facebook Venezia, Spahija: «Ci attende un'altra trasferta complicata: Varese sta giocando bene» #LBASerieA | #pianetabasket x.com

