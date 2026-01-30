Camera Vannacci | oggi è morta la democrazia intervenga Mattarella

Questa mattina a Montecitorio un deputato di Fratelli d’Italia è stato fermamente bloccato mentre cercava di parlare durante una seduta. La polizia ha allontanato con forza il parlamentare, che voleva esprimere le sue opinioni in un evento regolarmente autorizzato. La scena ha attirato l’attenzione di molti e solleva ancora una volta il tema delle libertà all’interno delle aule parlamentari.

Milano, 30 gen. (askanews) – "Ad un parlamentare della Repubblica è stato impedito con la forza di poter democraticamente esprimere le sue opinioni in uno spazio della Camera dei Deputati ed in un evento regolarmente autorizzato, programmato e pianificato. Una formazione chiassosa di parlamentari di sinistra, guidati da Angelo Bonelli, hanno occupato l'aula causando problemi di sicurezza e facendo annullare non solo quella ma tutte le conferenze stampa organizzate nella giornata di oggi. Quando si lascia decidere ad una sola fazione del parlamento chi può parlare e chi no, la democrazia è morta e la tirannia impera.

