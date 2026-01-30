Van Persie assiste sconvolto all'infortunio del figlio | portato via in barella davanti ai suoi occhi
Shaqueel Van Persie si infortuna gravemente durante una partita. L’allenatore, suo padre Robin Van Persie, si mette a piangere e chiede di mettere la barella a terra per stare vicino a lui. L’evento ha lasciato tutti scioccati, soprattutto perché l’attaccante ha assistito impotente alla scena.
Il bruttissimo infortunio di Shaqueel Van Persie a pochi metri dal campo: l'allenatore chiede di poggiare la barella a terra per consolare suo figlio che potrebbe restare fuori a lungo.🔗 Leggi su Fanpage.it
Al minuto 73 si ferma il tempo per Robin e Shaqueel van Persie. Il 19enne figlio d'arte atterra male sul terreno di gioco, il ginocchio restra bloccato e fa un movimento stranissimo: distorsione fatale! Resta fermo a terra dolorante, poi entrano i medici e la barella - facebook.com facebook
