Van Persie assiste sconvolto all'infortunio del figlio | portato via in barella davanti ai suoi occhi

Da fanpage.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Shaqueel Van Persie si infortuna gravemente durante una partita. L’allenatore, suo padre Robin Van Persie, si mette a piangere e chiede di mettere la barella a terra per stare vicino a lui. L’evento ha lasciato tutti scioccati, soprattutto perché l’attaccante ha assistito impotente alla scena.

Il bruttissimo infortunio di Shaqueel Van Persie a pochi metri dal campo: l'allenatore chiede di poggiare la barella a terra per consolare suo figlio che potrebbe restare fuori a lungo.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

"La differenza tra un vincente e un perdente": Van Persie e la lezione al figlio

Van Persie, ex attaccante e attuale allenatore del Feyenoord, condivide un episodio importante con suo figlio tredicenne.

Robin Van Persie prosegue la tradizione, fa debuttare il figlio Shaqueel: "Non da padre ma da tecnico"

