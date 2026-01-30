Van Persie assiste sconvolto all'infortunio del figlio | portato via in barella davanti ai suoi occhi

Shaqueel Van Persie si infortuna gravemente durante una partita. L’allenatore, suo padre Robin Van Persie, si mette a piangere e chiede di mettere la barella a terra per stare vicino a lui. L’evento ha lasciato tutti scioccati, soprattutto perché l’attaccante ha assistito impotente alla scena.

