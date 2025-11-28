Robin Van Persie prosegue la tradizione fa debuttare il figlio Shaqueel | Non da padre ma da tecnico
In occasione del match di Europa League del Feyenoord contro il Celtic, Robin Van Persie ha fatto esordire in prima squadra il figlio diciottenne Shaqueel: "E' un giocatore come gli altri, non mi sono goduto il momento. Stavo facendo solo il mio lavoro. In famiglia metabolizzeremo quanto è successo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
