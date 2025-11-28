Robin Van Persie prosegue la tradizione fa debuttare il figlio Shaqueel | Non da padre ma da tecnico

Fanpage.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del match di Europa League del Feyenoord contro il Celtic, Robin Van Persie ha fatto esordire in prima squadra il figlio diciottenne Shaqueel: "E' un giocatore come gli altri, non mi sono goduto il momento. Stavo facendo solo il mio lavoro. In famiglia metabolizzeremo quanto è successo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Robin Van Persie prosegue la tradizione, fa debuttare il figlio Shaqueel: “Non da padre ma da tecnico” - In occasione del match di Europa League del Feyenoord contro il Celtic, Robin Van Persie ha fatto esordire in prima squadra il figlio diciottenne Shaqueel ... Secondo fanpage.it

Feyenoord, Van Persie: “L’Inter è molto forte, sanno come attaccare gli spazi dietro la difesa” - Le dichiarazioni di Robin Van Persie alla vigilia dell’andata degli ottavi di finale di Champions League tra il Feyenoord e l’Inter di Simone Inzaghi. Scrive gianlucadimarzio.com

Feyenoord, Van Persie: "Tutti sanno quanto sia speciale il mio legame con il club" - Cambia la guida tecnica del Feyenoord, fresco di clamorosa qualificazione agli ottavi di finale di Champions League ai danni del Milan. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Robin Van Persie Prosegue