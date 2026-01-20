Van Persie, ex attaccante e attuale allenatore del Feyenoord, condivide un episodio importante con suo figlio tredicenne. Quando il ragazzo si lamentava spesso, l’ex calciatore gli spiegò la differenza tra un vincente e un perdente, offrendo una lezione di atteggiamento e perseveranza. Un insegnamento semplice ma fondamentale, che invita a riflettere sul valore del rispetto e dell’impegno nelle sfide quotidiane.

Robin Van Persie, ex attaccante olandese (Feyenoord, Arsenal, Manchester United, Fenerbahce), quello del celebre gol di testa alla Spagna dal limite dell’area (2014), versione moderna del Tuffatore di Paestum, l’ha raccontata così: "Stavo tornando a casa in auto con mio figlio dopo Feyenoord-Ajax, Under 14. Shaqueel giocava nel Feyenoord, ma in quella partita era rimasto in panchina. Era deluso e continuava a lamentarsi, dei compagni, dell’allenatore, di tutto. Allora gli ho spiegato: “Queste sono le parole di un perdente. Parli solo degli altri, non hai ancora detto una cosa su te stesso. Sai cosa fa invece un vincente? Si concentra sulle proprie qualità e si impegna a fondo per migliorarle. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "La differenza tra un vincente e un perdente": Van Persie e la lezione al figlio

