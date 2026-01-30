Valzer sulla fascia | possibile scambio tra Joao Mario ed Emil Holm

Un nuovo possibile scambio di mercato tiene banco in queste ore. La Sampdoria sta valutando l’ipotesi di mettere sul tavolo Joao Mario in cambio di Emil Holm del Bologna. I due club sono in contatto e si pensa che l’operazione possa andare in porto nelle prossime settimane. La trattativa è ancora in fase embrionale, ma l’idea di rinforzare la fascia destra con Holm sembra prendere sempre più corpo.

Un nuovo scenario infiamma questi ultimi giorni di mercato. Vi sarebbe la possibilità di aprire una trattativa con il Bologna di Vincenzo Italiano, la quale si baserebbe sullo scambio tra Joao Mario ed Emil Holm. L’idea della Juventus è di dare un terzino destro di qualità alla rosa di Luciano Spalletti e, visto l’interesse del Bologna nei confronti del portoghese bianconero, si può pensare ad un apertura di dialogo che includa uno scambio di terzini. Il dietro le quinte della trattativa: quali sono le disposizioni dei club. Vista la situazione di stallo in cui si trovano diverse trattative bianconere, come Norton-Cuffy, Mingueza e Çelik, la Juventus ha deciso di ritornare sulle tracce dello svedese, osservato in passato quando giocava nello Spezia. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

