Valzer sulla fascia | possibile scambio tra Joao Mario ed Emil Holm
Un nuovo possibile scambio di mercato tiene banco in queste ore. La Sampdoria sta valutando l’ipotesi di mettere sul tavolo Joao Mario in cambio di Emil Holm del Bologna. I due club sono in contatto e si pensa che l’operazione possa andare in porto nelle prossime settimane. La trattativa è ancora in fase embrionale, ma l’idea di rinforzare la fascia destra con Holm sembra prendere sempre più corpo.
Un nuovo scenario infiamma questi ultimi giorni di mercato. Vi sarebbe la possibilità di aprire una trattativa con il Bologna di Vincenzo Italiano, la quale si baserebbe sullo scambio tra Joao Mario ed Emil Holm. L’idea della Juventus è di dare un terzino destro di qualità alla rosa di Luciano Spalletti e, visto l’interesse del Bologna nei confronti del portoghese bianconero, si può pensare ad un apertura di dialogo che includa uno scambio di terzini. Il dietro le quinte della trattativa: quali sono le disposizioni dei club. Vista la situazione di stallo in cui si trovano diverse trattative bianconere, come Norton-Cuffy, Mingueza e Çelik, la Juventus ha deciso di ritornare sulle tracce dello svedese, osservato in passato quando giocava nello Spezia. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Calciomercato Juve, si lavora al clamoroso scambio tra Joao Mario e Holm con il Bologna.
In questi minuti, la Juventus sta lavorando a un affare che potrebbe scuotere il calciomercato.
Holm Juve: l'esterno si avvicina ai bianconeri! Scambio sempre più definito con Joao Mario, ecco la formula dell'operazione con il Bologna
La Juventus punta Holm e sta facendo passi avanti per portarlo in bianconero.
Juve e Bologna al lavoro Possibile scambio Joao Mario Holm - facebook.com facebook
Dialoghi in corso tra Juve e Bologna per un possibile scambio Joao Mario-Holm [Di Marzio] x.com
