Valmontone drive-in della droga sulla Casilina | la vedetta urla per avvisare i complici

Un’operazione della polizia ha smantellato un punto di spaccio lungo la Casilina a Valmontone. Gli agenti hanno intercettato un gruppo di persone che gestiva un “drive-in” della droga. Una vedetta ha urlato per avvisare i complici dell’arrivo delle forze dell’ordine, che sono subito intervenute. La strada, già nota per i traffici illeciti, si conferma nuovamente crocevia critico nel sud della provincia romana.

Ancora un blitz antidroga lungo la via Casilina, arteria che si conferma crocevia critico per i traffici illeciti nel sud della provincia romana. Nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato di Polizia di Colleferro hanno smantellato una piazza di spaccio "itinerante" a Valmontone, sequestrando un ingente quantitativo di stupefacente e arrestando due persone compreso un minorenne. Erano circa le 22:00 quando una Volante, impegnata nel controllo del territorio, ha notato movimenti sospetti a bordo strada. Una vettura era ferma con due persone all'interno, mentre una donna di 40 anni — volto già noto agli archivi delle forze dell'ordine — stazionava all'esterno, intenta a parlare con gli occupanti.

